مردم شهرستان پاکدشت در صد و نود و چهارمین شب تجمع مردمی، با گرامیداشت سالروز شهادت رهبر انقلاب، بر وحدت ملی و حمایت از ارزش‌های انقلاب تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اجتماع بزرگ مردمی در شهرستان پاکدشت در شب صد و نود و چهارم برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این تجمع با تجدید پیمان با آرمان‌های امامین انقلاب و گرامیداشت یاد شهادت رهبر انقلاب، حضور خود را نمادی از همبستگی و وفاداری به مسیر انقلاب اسلامی دانستند. حاضران در این محفل مردمی، بر لزوم تقویت انسجام ملی در برابر تهدیدات دشمن تأکید کرده و تداوم این تجمعات را گواه مردمی بودن نظام دانستند.