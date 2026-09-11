به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این نمایشگاه تا ۲۵ شهریور با مشارکت واحد‌های صنفی و عرضه‌کنندگان کالا، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی چهارمحال و بختیاری برپاست.

عرضه مستقیم کالا و ارائه توانمندی‌های اصناف از محور‌های این نمایشگاه است.