نمایشگاه پاییزه مدارس با ۱۷۰ غرفه در سراسر کشور
در نمایشگاه پاییزه ویژه بازگشایی مدارس، ۱۷۰ غرفه در سراسر کشور دایر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این نمایشگاه تا ۲۵ شهریور با مشارکت واحدهای صنفی و عرضهکنندگان کالا، در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی چهارمحال و بختیاری برپاست.
عرضه مستقیم کالا و ارائه توانمندیهای اصناف از محورهای این نمایشگاه است.
نمایشگاه پاییزه مدارس با ۱۷۰ غرفه در سراسر کشور نمایشگاه پاییزه مدارس با ۱۷۰ غرفه در سراسر کشور نمایشگاه پاییزه مدارس با ۱۷۰ غرفه در سراسر کشور نمایشگاه پاییزه مدارس با ۱۷۰ غرفه در سراسر کشور نمایشگاه پاییزه مدارس با ۱۷۰ غرفه در سراسر کشور نمایشگاه پاییزه مدارس با ۱۷۰ غرفه در سراسر کشور نمایشگاه پاییزه مدارس با ۱۷۰ غرفه در سراسر کشور