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نخستین یادواره ۶ شهید والامقام روستای یزدهرود و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بخش قاقازان و شهدای دوران دفاع مقدس، پنجشنبه ۲۶ شهریور در مسجد المهدی (عج) برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، آیین گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر روستای یزدهرود و شهدای والامقام بخش قاقازان، با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در شهرستان تاکستان برگزار خواهد شد.
در این مراسم معنوی که با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم مقام شامخ شهیدان برگزار میشود، آیت الله حسین مظفری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه قزوین، به عنوان سخنران ویژه به ایراد سخن خواهند پرداخت.
بنا بر اعلام ستاد برگزاری این یادواره، در این مراسم استاد کلامی زنجانی به شعرخوانی در وصف حماسهآفرینان هشت سال دفاع مقدس خواهند پرداخت و حاج حسین نریمان نیز با مدیحهسرایی و ذکر مصیبت، حال و هوای معنوی این محفل را دوچندان خواهد کرد. اجرای این مراسم بر عهده امیر بیگ است.
این یادواره روز پنجشنبه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۴ در مسجد المهدی (عج) روستای یزدهرود (واقع در بخش مرکزی شهرستان تاکستان) میزبان خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و عموم مردم شهیدپرور استان قزوین خواهد بود.