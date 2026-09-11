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وزیر امور مهاجرین افغانستان در دیدار با رئیس دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، درباره رسیدگی به مشکلات مهاجران افغانستان، اخراج اجباری و برگزاری نشستهای چندجانبه با کشورهای میزبان گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ مولوی عبدالکبیر وزیر امور مهاجرین و عودتکنندگان در نشست با عرفات جمال رئیس دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد خبر داد: در ماه اکتبر و در حاشیه یک نشست بینالمللی در سوئیس، درباره رسیدگی به مشکلات مهاجران افغانستان و موضوع اخراج اجباری آنان گفتوگو می شود.
وی همچنین افزود: کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با ایران درباره برگزاری یک نشست سهجانبه با هدف رسیدگی به مشکلات مهاجران افغانستان به توافق رسیده است.
به گفته جمال، قرار است این نشست در آینده نزدیک با حضور نمایندگان ایران، سازمان ملل متحد و امارت اسلامی در کابل برگزار شود.
رئیس دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ادامه گفت: این سازمان برای رسیدگی به مشکلات مهاجران افغانستان و ارائه کمک به آنان اقداماتی را آغاز کرده و برای تأمین منابع مالی مورد نیاز نیز برنامهای را روی دست گرفته است.
مولوی عبدالکبیر نیز از کمکها و همکاریهای سازمان ملل متحد با مهاجران در افغانستان قدردانی کرد و گفت: در شرایط دشوار، کمکها و همکاریهای لازم با مهاجرانی که به کشور بازگشتهاند، انجام شده است.
وزیر امور مهاجرین و عودتکنندگان، برگزاری نشستهای سهجانبه و چهارجانبه درباره وضعیت مهاجران افغانستان را مهم و مؤثر دانست و افزود: امارت اسلامی از همه تلاشها برای حل مشکلات مهاجران حمایت میکند.
وی گفت: تاکنون برنامههای متعددی برای مهاجران افغانستان و افراد بازگشته به کشور اجرا و ظرفیت لازم برای جذب و جلب انواع همکاریها نیز ایجاد شده است.