رئیس جمهور به منظور شرکت در هجدهمین اجلاس سران کشور‌های عضو بریکس با استقبال شانتانو تاکور وزیر مشاور در امور بنادر و کشتیرانی هند وارد شهر دهلی نو محل برگزاری این اجلاس شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان در این سفر در نشست اصلی سران کشور‌های بریکس، همایش اقتصادی سران عضو بریکس و جلسه غیر علنی سران عضو بریکس با موضوع حاکمیت جهانی فراگیر و تقویت چند جانبه گرایی سخنرانی می‌کند.

رئیس جمهور همچنین دیدار‌هایی با نخست وزیر هند، نخست وزیر مالزی، رئیس جمهور آفریقای جنوبی و برخی از سران و مقامات شرکت کننده در این اجلاس خواهد داشت.