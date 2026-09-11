به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا بنیان‌جوادی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ملی مهارت گفت: دانشگاه ملی مهارت ظرفیت ارزشمندی برای تربیت جوانانی دارد و علاوه بر تخصص و مهارت بر اخلاق حرفه‌ای، هویت دینی و فعالیت‌های فرهنگی برنامه ریزی شود.

در این مراسم از تلاش های حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی طهماسبی مسئول سابق نهاد رهبری در دانشگاه ملی مهارت استان سمنان قدردانی شد و حجت‌الاسلام والمسلمین محمد بارانی به عنوان مسئول جدید نهاد رهبری در دانشگاه ملی مهارت استان سمنان معرفی شد.