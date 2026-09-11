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حجتالاسلام والمسلمین محمد بارانی بهعنوان مسئول جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ملی مهارت استانی سمنان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا بنیانجوادی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ملی مهارت گفت: دانشگاه ملی مهارت ظرفیت ارزشمندی برای تربیت جوانانی دارد و علاوه بر تخصص و مهارت بر اخلاق حرفهای، هویت دینی و فعالیتهای فرهنگی برنامه ریزی شود.
در این مراسم از تلاش های حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی طهماسبی مسئول سابق نهاد رهبری در دانشگاه ملی مهارت استان سمنان قدردانی شد و حجتالاسلام والمسلمین محمد بارانی به عنوان مسئول جدید نهاد رهبری در دانشگاه ملی مهارت استان سمنان معرفی شد.