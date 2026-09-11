خطیب نماز جمعه بجنورد گفت: یکی از برنامه‌های دشمن، ایجاد تفرقه و اختلاف و قرار دادن گروه‌ها جناح‌ها، مردم و مسئولان در برابر یکدیگر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حجت‌الاسلام والمسلمین نوری در خطبه‌های عبادی و سیاسی نماز جمعه این هفته بجنورد با اشاره به شیوه‌های مختلف نفوذ دشمن گفت: نفوذ فقط به معنای ورود عناصر خرابکار نیست بلکه گاهی دشمن یک تفکر و اندیشه را از طریق برخی افراد در جامعه ترویج می‌کند.

وی با بیان اینکه ملت ایران اهل منطق است و به دنبال جنگ‌طلبی نیست، افزود: در جنگ‌های مختلف این آمریکا بوده که آغازکننده جنگ بوده است.

وی ادامه داد: هرکس تلاش کند مردم ایران را در خیابان‌ها جنگ‌طلب معرفی کند، در حقیقت در مسیر نفوذ و اهداف دشمن حرکت می‌کند

وی با اشاره به فشار‌های اقتصادی دشمن و تلاش برای محاصره دریایی کشور گفت: دشمن در میدان نظامی شکست خورد و عقب‌نشینی کرد و اکنون تلاش می‌کند با فشار‌های اقتصادی، مردم را مأیوس کند.

خطیب نماز جمعه بجنورد از دولت و مسئولان اقتصادی خواست با برنامه‌ریزی برای مقابله با توطئه‌های دشمن، نسبت به کنترل تورم و جلوگیری از گرانی‌ها اقدام کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری همچنین با تأکید بر ضرورت زیست عفیفانه در جامعه گفت: عفاف و حجاب علاوه بر اینکه یک تکلیف و دستور دینی است، سلامت و امنیت جامعه را نیز تأمین می‌کند و نهی از منکر در این زمینه بر همگان واجب است.

وی بر ضرورت گفت‌وگوی اقناعی در مدارس و دانشگاه‌ها تأکید کرد و خاطر نشان کرد: معلمان و استادان باید با گفت‌و‌گو و تبیین به پرسش‌ها و دغدغه‌های جوانان پاسخ دهند.