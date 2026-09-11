پخش زنده
امروز: -
استاندار آذربایجانغربی گفت: همه بخشها و دستگاهها باید سیاستها و اقدامات خود را در مسیر حمایت از تولید تنظیم کنند و سایر امور حول این محور هماهنگ شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر اینکه تولید باید محور سیاستگذاریها و برنامهریزیهای کشور باشد، گفت: همه بخشها و دستگاهها باید سیاستها و اقدامات خود را در مسیر حمایت از تولید تنظیم کنند و سایر امور حول این محور هماهنگ شود.
رضا رحمانی در آیین افتتاح فاز نخست واحد تولیدی ترانسفورماتور در شهرستان شوط، با اشاره به فرمایشات رهبر شهید انقلاب درخصوص اهمیت تولید، افزود: تولید باید محور همه سیاستگذاریها باشد و در مرکز تصمیمگیریها قرار گیرد و سایر بخشها برنامههای خود را حول این محور تنظیم کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: توسعه واحدهای صنعتی و حمایت از سرمایهگذاری در مناطق مختلف آذربایجانغربی، علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی، زمینه ماندگاری جوانان و نیروهای متخصص را فراهم کرده و میتواند موتور محرک رونق اقتصادی و توسعه پایدار شهرستانها باشد.
استاندار آذربایجانغربی به فرمان رهبر شهید مبنی بر اینکه تولید، محور و ستون فقرات کشور است نیز اشاره کرده و افزود: مجموعه مدیریتی استان با عزم جدی برای رفع موانع تولید و حمایت از سرمایهگذاران پای کار بوده و هیچ ظرفیتی برای توسعه تولید و اشتغال نباید معطل بماند.
رحمانی همچنین با تأکید بر ضرورت همراهی همه دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی با بخش تولید، اضافه کرد: مسیر توسعه صنعتی از میدان دادن به سرمایهگذار، رفع موانع و تسهیل فرآیندهای تولید میگذرد و همه دستگاهها باید در این مسیر نقش خود را بهدرستی ایفا کنند.
وی در پایان با بیان اینکه سرمایهگذاری در مناطق مختلف استان فقط به معنای ایجاد یک واحد تولیدی نیست، افزود: سرمایهگذاری گامی برای ایجاد اشتغال، تقویت اقتصاد محلی، حفظ سرمایههای انسانی و ساختن آیندهای توانمندتر برای آذربایجانغربی است.