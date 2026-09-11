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عضو تشخیص مصلحت نظام گفت: شهید آیت الله مدنی با تربیت صحیح نوجوانان آنان را برای پذیرش مسئولیت های بزرگ آماده می کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز در برنامه تلویزیونی «از محراب تا آسمان» به مناسبت سالگرد شهادت آیتالله مدنی، با اشاره به ابعاد شخصیتی این شهید بزرگوار گفت: شهید مدنی شخصیتی خودساخته بود و مراقب بود و همه چیز به تو میداد و هیچ چیز از تو نمیخواست؛ یعنی دهندگیاش فراوان بود و تناسب حال را متوجه بود. و هیچوقت یک نوجوان را با یک جوان، یک جوان را با کسی که مشغول به کار و زندگی است و او را با یک آدم بازنشسته اشتباه نمیکرد. چیزی که خیلیها این کار را میکنند؛ درک شخصیتها را خیلی خوب داشتند و به کسی همان را میگفت که متناسب با شرایط او بود.
آقامحمدی گفت: نکته دوم این بود که ایشان میخواست همه از خودش جلوتر باشند؛ یعنی دنبال مرید نبود که کسی دنبال ایشان راه بیفتد و برود. میخواست این را بگوید که هرجا که جا دارد برود و مطمئن بود که آدمها اینقدر ظرفیت دارند که میتوانند مدنی را رد کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با توجه به شهادت رهبر و خانواده ایشان که با مظلومیت و شجاعت ، شهامت و استقامت همراه بود افزود: رهبر شهید ادامه راه را به ملت سپردند و فرمودند ملت مبعوث خواهد شد که پیروزی تاریخی در جنگ نابرابر برای ایران اسلامی هم رقم خورد.امروز ملت معبوث شده تا کار را تمام کنند.
آقامحمدی با بیان اینکه همه ما که به این سید بزرگ و این سید جلیلالقدر علاقه داریم، ادامه داد: آیتالله مدنی هرجا میرفتند کانون مهدیه راهاندازی میکردند و آن را توسعه میدادند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز داشت: ما در اول انقلاب کمیته انقلاب اسلامی را تشکیل دادیم. آیتالله مدنی توصیه کردند که بانوان نیز فعال شوند.
وی با بیان اینکه آیتالله مدنی نسبت به جوانان توجه ویژه داشت، گفت: همواره برای آنان وقت میگذاشت و به آنها اعتماد میکرد و مسئولیت میداد.
آقامحمدی با بیان اینکه در آن زمان ۱۵ ساله بودم و آیتالله مدنی کارهایی را در اختیارم قرار میداد که انجام دهم، خاطرنشان کرد: ایشان هیچگاه از رفتار کسی گلایهای نمیکرد و تذکری نمیداد، اما چنان راهنمایی میکرد که ما تازه متوجه میشدیم که وظیفه ما چیست.
وی تصریح کرد: در خصوص فقرا و مسائل اجتماعی هر کسی به او مراجعه میکرد، مشکلش را حل میکرد؛ امروز مسئولین که متصدی امور هستند باید ایشان را الگو قرار دهند و راحت از کنار مردم نگذرند چرا که فردای قیامت قابل پاسخ دادن نیست.
آقامحمدی با اشاره به اینکه گفت: آیتالله مدنی در هر جهتی فقط با خدا بود و تمام نکات ریز و جزئی که یک ذره او را به خود نزدیک کرده و گرایشی پیدا کند دور میکرد؛ دغدغه ایشان ظهور امام زمان (عج) بود و بسیار به این امر اهتمام داشت.
آقامحمدی با بیان اینکه بنیانگذار برگزاری دعای ندبه آیتالله مدنی است، افزود: ایشان وفای به عهد را رعایت میکرد، وظیفهمند بود و نعمت عظیمی بود که هیچگاه خودش را ندید.