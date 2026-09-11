به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت دوومیدانی خراسان رضوی گفت: مسابقه دوی استقامت «جام اقتدار ایران» به همت هیئت دوومیدانی خراسان رضوی با همکاری بخشداری بخش احمدآباد و شهرداری‌ مُلک آباد مشهد مقدس به طول ۵ کیلومتر در شهر مُلک آباد برگزار شد.

حسن سعد آبادی افزود: در این مسابقه ورزشی که به مسافت ۵ کیلومتر در جاده ملک آباد به سمت روستای ده سرخ در بخش احمدآباد مشهد مقدس انجام شد تعداد ۹۸ شرکت کننده در ۶ رده سنی ۱۰ تا ۷۰ سال رقابت کردند.

در پایان مسابقات از نفرات برتر هر وزن قدردانی و بین شرکت کنندگان قرعه کشی و هدایایی اهدا شد.