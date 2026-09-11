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جشنواره ورزشی کارکنان مرد زندانهای استان اصفهان با حضور ۱۴ تیم و ۱۲۴ نفر ورزشکار به میزبانی زندان شهرستان فریدن برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رییس اداره زندان شهرستان فریدن در این رقابتها گفت: جشنواره ورزشی کارکنان مرد زندانهای استان اصفهان با هدف گسترش فرهنگ ورزش، افزایش نشاط و شادابی و تقویت روحیه همدلی و تعامل میان کارکنان، به میزبانی زندان شهرستان فریدن و با همکاری اداره ورزش و جوانان اینشهرستان برگزار شد.
مهدی حسنی افزود: در این جشنواره ورزشی، ۱۴ تیم با حضور ۱۲۴ نفر از کارکنان مرد زندانهای استان اصفهان در چهار رشته ورزشی والیبال، دارت، تنیس روی میز و شطرنج به رقابت پرداختند.
وی گفت: این رویداد ورزشی در راستای پاسداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان و به یاد رهبر شهید برگزار شد و شرکتکنندگان در فضایی صمیمی و پرنشاط، ضمن رقابت در رشتههای مختلف، بر اهمیت ورزش و نقش آن در ارتقای سلامت جسمی و روحی کارکنان تأکید کردند.
در پایان این رقابتها، از تیمها و نفرات برتر رشتههای مختلف با اهدای لوح و جوایز تجلیل شد.