به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رییس اداره زندان شهرستان فریدن در این رقابت‌ها گفت: جشنواره ورزشی کارکنان مرد زندان‌های استان اصفهان با هدف گسترش فرهنگ ورزش، افزایش نشاط و شادابی و تقویت روحیه همدلی و تعامل میان کارکنان، به میزبانی زندان شهرستان فریدن و با همکاری اداره ورزش و جوانان این‌شهرستان برگزار شد.

مهدی حسنی افزود: در این جشنواره ورزشی، ۱۴ تیم با حضور ۱۲۴ نفر از کارکنان مرد زندان‌های استان اصفهان در چهار رشته ورزشی والیبال، دارت، تنیس روی میز و شطرنج به رقابت پرداختند.

وی گفت: این رویداد ورزشی در راستای پاسداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان و به یاد رهبر شهید برگزار شد و شرکت‌کنندگان در فضایی صمیمی و پرنشاط، ضمن رقابت در رشته‌های مختلف، بر اهمیت ورزش و نقش آن در ارتقای سلامت جسمی و روحی کارکنان تأکید کردند.

در پایان این رقابت‌ها، از تیم‌ها و نفرات برتر رشته‌های مختلف با اهدای لوح و جوایز تجلیل شد.