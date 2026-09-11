نماینده پاکستان در سازمان ملل با ابراز نگرانی عمیق اسلام آباد از تشدید تنش‌ها و درگیری‌ها در منطقه گفت: مسائل باقی‌مانده درباره پرونده هسته‌ای ایران باید از طریق راهکار‌های مسالمت‌آمیز و تعامل دیپلماتیک حل‌وفصل شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ «عاصم افتخار» تاکید کرد: دیپلماسی و گفت‌و‌گو باید همچنان اصول راهنما برای دستیابی به راه حل مورد توافق درباره مسائل مورد اختلاف باشد.

نماینده پاکستان در سازمان ملل در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت: افزایش خشونت‌ها در غرب آسیا طی روز‌های گذشته، چشم انداز صلح در منطقه و فراتر از آن را با نگرانی جدی روبه رو کرده است.

وی افزود: متاسفانه از سرگیری خشونت‌ها و فروپاشی روند دیپلماتیک بر بررسی مسئله هسته‌ای ایران از جمله در شورای امنیت نیز تاثیر گذاشته است.

عاصم افتخار گفت: پاکستان بار دیگر حمایت خود را از حل و فصل همه مسائل باقی مانده، از جمله مسئله هسته‌ای ایران از طریق روش‌های مسالمت آمیز، تعامل دیپلماتیک و گفت‌وگوی مستمر اعلام می‌کند.

نماینده پاکستان در سازمان ملل افزود: پاکستان بر این باور است که دیپلماسی و گفت‌و‌گو باید اصول راهنمای دستیابی به راه حل مورد مذاکره برای تمامی مسائل مورد اختلاف باشد و این روند باید با در نظر گرفتن حقوق، تعهدات و مسئولیت‌های طرف‌های مربوط دنبال شود.

وی گفت: اسلام آباد از ابتدای تحولات اخیر، در همین چارچوب، تلاش‌های دیپلماتیک سازنده‌ای را برای کمک به کاهش تنش، برقراری آتش بس و تحقق ثبات گسترده‌تر در منطقه انجام داده است.

عاصم افتخار افزود: پاکستان از طریق رایزنی‌های مستمر در سطح رهبران و همچنین هماهنگی فعال با دیگر شرکای منطقه و خارج از منطقه، همواره تلاش کرده است گفت‌و‌گو را تشویق، زمینه تبادل پیام‌ها را فراهم و شرایط لازم برای آغاز مذاکرات معنادار را ایجاد کند.

نماینده پاکستان در سازمان ملل تاکید کرد: رویکرد پاکستان نشان دهنده تعهد پایدار این کشور به ثبات منطقه‌ای و صلح بین المللی و ترجیح اسلام آباد به استفاده از دیپلماسی اصول محور و مبتنی بر گفت‌و‌گو برای مقابله با مسائل ژئوپلیتیکی است.