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مرحله نخست واحد تولیدترانسفورماتور با سرمایهگذاری ۴ هزار میلیارد تومان و با ظرفیت تولید سالانه ۳۶۰۰ دستگاه با حضور استاندار آذربایجانغربی در شهرستان شوط، به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرحله نخست واحد تولیدی ترانسفورماتور در شهرستان شوط، با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهرهبرداری رسید.
این طرح صنعتی با سرمایهگذاری ۴ هزار میلیارد تومان و با ظرفیت تولید سالانه ۳۶۰۰ دستگاه انواع ترانسفورماتورهای توزیع روغنی، گامی مهم در مسیر توسعه صنعتی استان به شمار میرود.
این واحد تولیدی با ایجاد ۴۵۰ فرصت شغلی مستقیم، نقش مهمی در تقویت اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان شوط ایفا خواهد کرد و زمینه حضور و بهکارگیری نیروی انسانی بومی و متخصص را فراهم میسازد.
بهرهبرداری از این طرح در شهرستان شوط و محدوده منطقه آزاد ماکو، رویدادی مهم در مسیر تقویت زیرساختهای صنعتی و توسعه اقتصادی شمال آذربایجانغربی محسوب میشود و میتواند به افزایش ظرفیت تولید، توسعه صنایع وابسته و ارتقای شاخصهای اشتغالزایی منطقه کمک کند.