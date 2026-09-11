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مدیریت ،حراست و یگان حفاظت گمرک سومار محمولهای به وزن بیش از ۱۱ تن انواع میوه که بهصورت غیرقانونی در جوف کالاهای مجاز ترهبار جاسازی شده بود،را شناسایی، کشف و ضبط کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،امید برجی، سرپرست گمرک سومار با تشریح جزئیات عملیات اخیر بازرسی در درب خروجی این گمرک گفت: در تاریخهای سهشنبه ۱۷ و چهارشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵، پرسنل هوشیار حراست و یگان حفاظت گمرک سومار در حین انجام وظیفه و با تکیه بر دانش تخصصی خود در بازرسی محمولهها، موفق به کشف یک جریان سازمانیافته قاچاق شدند. امید برجی در ادامه با اشاره به جزئیات این تخلف اظهار داشت: قاچاقچیان با بهرهگیری از ۵ دستگاه کامیون یخچالدار و با نیت دور زدن ضوابط صادراتی، مقادیر قابلتوجهی از میوههایی که صادرات آنها به دلیل محدودیتهای قانونی ممنوع است، بهویژه محصول کیوی را در جوف کالاهای ترهبار جاسازی کرده بودند تا به صورت غیرقانونی از مرز خارج نمایند. سرپرست گمرک سومار، ضمن تقدیر از دقتنظر و تعهد میدانی همکاران خود، خاطرنشان کرد: پرونده این ۵ کامیون با تکمیل مستندات و صورتجلسات مربوطه، جهت سیر مراحل قانونی و اعمال مجازاتهای بازدارنده به مراجع قضایی ذیصلاح ارجاع شده است.