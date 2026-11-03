امدادگران هلال احمر ، به افراد گرفتار در آبگرفتگی معابر شهرک صنعتی و دانشگاه علوم پزشکی سمنان امدادرسانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ بر اثر بارش شدید باران رواناب در محوطه شهرک صنعتی و دانشگاه علوم پزشکی سمنان به راه افتاد و سبب مشکلات تردد برای ۲۰ نفر از شهروندان شد .

حسین درخشان مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان گفت : بارش باران از ساعت ۱۶ در سمنان آغاز شد و سیلاب ایجاد کرد و امداد رسانی به شهروندان تا ساعت ۲۰ طول کشید

وی افزود: تیم های هلال احمر با تجهیزات تخصصی سیلاب از قبیل انواع پمپ آب و لجن تخلیه آب در دانشگاه علوم پزشکی را انجام دادند و خودروهای گرفتارشده در سیلاب را رهاسازی کردند.