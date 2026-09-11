به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مهدوی گفت: در راستای افزایش تاب‌آوری تأمین آب شرب شهر مهریز و تأمین فشار مناسب در برخی مناطق، به‌ویژه اراضی واگذار شده در طرح اقدام ملی مسکن، دو باب مخزن پنج‌هزار مترمکعبی در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: یکی از این مخازن پنج‌هزار مترمکعبی مرداد سال گذشته به بهره‌برداری رسید و مخزن پنج‌هزار مترمکعبی خورمیز نیز هم‌اکنون در دست احداث است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان مهریز با اشاره به آغاز عملیات اجرایی مخزن خورمیز از چند ماه گذشته، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود این مخزن در مدت ۱۵ ماه آینده تکمیل و به بهره‌برداری برسد. مهدوی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها با هدف افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی، پایداری بیشتر شبکه و تأمین فشار مناسب آب در مناطق مختلف شهر مهریز صورت می‌گیرد.