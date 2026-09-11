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طرح جایگزینی بخاریهای مستعمل با بخاریهای پربازده با هدف کاهش مصرف گاز و رفع ناترازی انرژی، در استان سمنان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این طرح از مصوبات شورای اقتصاد کشور است که همزمان با آستانه ورود به فصل سرد سال در ۱۱ استان کشور اجرا میشود.
ولیالله دینی، مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز ایران، در جلسه برنامهریزی اجرای این طرح در سمنان گفت: بیش از ۴ میلیون بخاری مستعمل در کشور از رده خارج و بخاریهای پربازده جایگزین آنها میشود.
وی افزود: با اجرای این طرح سالانه ۲ میلیارد مترمکعب در مصرف گاز صرفهجویی خواهد شد.
دینی با بیان اینکه اجرای طرح برای مشترکان رایگان است، گفت: بخاریهای معمولی حدود ۵۰ درصد راندمان دارند، در حالی که راندمان بخاریهای جدید به ۸۵ درصد میرسد.
وی افزود: این طرح با اولویت مشترکان پرمصرف و با انتخاب شرکت گاز هر استان اجرا میشود و در مرحله نخست، ۵ هزار بخاری در استان سمنان تعویض خواهد شد.
مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز ایران گفت: هزینه اجرای طرح از محل صرفهجویی تأمین میشود و سرمایهگذار، اجرای کامل طرح از جمله نصب و راهاندازی، خدمات پس از فروش و ضمانت دو ساله را برعهده دارد.