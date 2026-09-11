به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت کشتی شهرستان نیشابور و مربی تیم نماینده خراسان رضوی در مسابقات انتخابی تیم ملی دانش آموزان گفت: طی دو روز گذشته، مسابقات انتخابی تیم ملی دانش آموزان آزاد و فرنگی کشور در تهران، برای شرکت در مسابقات المپیک دانش آموزی ژیمنازیاد برزیل برگزار شد.

محسن بشنیجی افزود: چهار کشتی گیر نیشابوری آقایان؛ امیررضا یوسف آبادی-متوسطه دوم از هنرستان کشاورزی، امیرمحمد صفادوست از مدرسه شهدای آتش نشانی، سیدسامان حسینی از هنرستان شریعتی و ادریس شعاعی- متوسطه دوم از مدرسه امام رضا (ع), به همراه چهار کشتی گیر دیگر از مشهد و فریمان، در این مسابقات حضوری مقتدرانه داشتند.

وی ادامه داد: سه کشتی گیر نیشابوری توانستند از بین کشتی گیران ۳۰ استان در ده وزن مختلف، به مرحله فینال مسابقات انتخابی المپیک دانش آموزان برزیل راه یابند.

بشنیجی اظهار داشت: در این مسابقات فشرده و سخت، آقایان؛ ادریس شعاعی با قهرمانی در وزن ۱۱۰ کیلوگرم، سامان حسینی با نائب قهرمانی در وزن۹۲ کیلوگرم و امیرمحمد صفادوست با نائب قهرمانی در وزن ۴۸ کیلوگرم، خوش درخشیدند و راهی فینال این مسابقات شدند.

وی گفت: در مجموع از بین ۸ عضو تیم خراسان، چهار کشتی گیر تیم، صاحب دو مدال طلا و دو نقره مسابقات شدند و در رده تیمی، استان خراسان رضوی، عنوان سومی را کسب کرد.