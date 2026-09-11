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نخستین دوره آموزشی سافتتنیس ایران با حضور ۳۰ ورزشکار و زیر نظر سه مدرس فدراسیون در سمنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حسین رفیعیان، رئیس انجمن سافتتنیس جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به ظرفیتهای استان سمنان در این رشته گفت: سمنان از استعدادهای خوبی در زمینه سافتتنیس برخوردار است و توسعه این رشته در استان در برنامههای انجمن قرار دارد.
رفیعیان همچنین از برگزاری مسابقات جهانی سافتتنیس جوانان در چین طی دو ماه آینده خبر داد و گفت: جمهوری اسلامی ایران با حضور چهار ورزشکار زن و پنج ورزشکار مرد در این رقابتها شرکت خواهد کرد.
وی افزود: مسابقات انتخابی تیم اعزامی به رقابتهای جهانی نیز هفته آینده در تهران برگزار میشود و برترین ورزشکاران این مرحله، فرصت حضور در مسابقات جهانی را به دست میآورند.
شناسایی استعدادها و توسعه سافتتنیس در استان سمنان، از اهداف برگزاری این دوره آموزشی دو روزه برای فراهمکردن زمینه حضور ورزشکاران سمنانی در رقابتهای ملی و بینالمللی است.