به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حسین رفیعیان، رئیس انجمن سافت‌تنیس جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به ظرفیت‌های استان سمنان در این رشته گفت: سمنان از استعدادهای خوبی در زمینه سافت‌تنیس برخوردار است و توسعه این رشته در استان در برنامه‌های انجمن قرار دارد.

رفیعیان همچنین از برگزاری مسابقات جهانی سافت‌تنیس جوانان در چین طی دو ماه آینده خبر داد و گفت: جمهوری اسلامی ایران با حضور چهار ورزشکار زن و پنج ورزشکار مرد در این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد.

وی افزود: مسابقات انتخابی تیم اعزامی به رقابت‌های جهانی نیز هفته آینده در تهران برگزار می‌شود و برترین ورزشکاران این مرحله، فرصت حضور در مسابقات جهانی را به دست می‌آورند.

شناسایی استعدادها و توسعه سافت‌تنیس در استان سمنان، از اهداف برگزاری این دوره آموزشی دو روزه برای فراهم‌کردن زمینه حضور ورزشکاران سمنانی در رقابت‌های ملی و بین‌المللی است.