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با بهره برداری از طرح تولید فرآوردههای نسوز با سرمایه ۴ همتی در شهرستان شوط، نزدیک به ۲۰۰ فرصت شغلی مستقیم برای نیروهای بومی و متخصص ایجاد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجانغربی در ادامه سفر به شهرستان شوط با همراهی جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از کارخانه فرآوردههای نسوز و طرح توسعه این مجموعه بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند فعالیت، ظرفیتهای تولیدی و موانع پیشروی این طرح صنعتی قرار گرفت.
رضا رحمانی در این بازدید با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی، گفت: رفع موانع سرمایهگذاری و تسهیل فعالیت بخش تولید از اولویتهای مدیریت استان است و دستگاههای اجرایی باید برای حل مسائل واحدهای تولیدی و تسریع در اجرای طرحهای سرمایهگذاری پای کار باشند.
وی همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای صنعتی شهرستان شوط برای رونق اقتصادی، توسعه تولید و ایجاد فرصتهای شغلی تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی مسائل این واحد از سوی دستگاههای اجرایی شد.
این طرح با سرمایهگذاری حدود ۴ همت، ظرفیت تولید انواع منیزیت، فیوزد، منیزیا و آجرهای نسوز را خواهد داشت که در زنجیره صنایع معدنی و فولادی مورد استفاده قرار میگیرند و میتوانند به تقویت بخش تولید و تکمیل زنجیره ارزش در منطقه کمک کنند.
با بهرهبرداری از این طرح، زمینه ایجاد حدود ۲۰۰ فرصت شغلی مستقیم برای نیروهای بومی و متخصص فراهم خواهد شد که علاوه بر رونق تولید و اقتصاد شهرستان، میتواند به ماندگاری نیروی انسانی و جوانان در منطقه و جلوگیری از خروج سرمایه انسانی از شوط کمک کند.