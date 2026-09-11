فرمانده انتظامی شرق استان تهران از توقیف ۸۰ دستگاه ماینر به ارزش ۱۸۰ میلیارد ریال در شهرستان‌های ورامین و پیشوا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار شهرام امیریان با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی نارضایتی مردم از نوسانات برق در مناطق مختلف شرق استان تهران، عوامل انتظامی با تمام توان و با همکاری و هماهنگی نمایندگان و کارشناسان ادارات برق شهرستان های تابعه به مدت ۳ روز اقدام به اجرای طرح شناسایی دستگاه‌های استخراج رمزارز کردند.

وی افزود: در اجرای این طرح نقاط کور و ناشناس شرق استان تهران مورد رصد کامل قرار گرفت که در نهایت با تشکیل ۴ پرونده، ۸۰ دستگاه ماینر استخراج رمز ارز در مناطقی از شهرستان‌های ورامین و پیشوا کشف و توقیف شد.

امیریان ارزش دستگاه‌های کشف شده را ۱۸۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

فرماندهی انتظامی شرق استان تهران تأمین امنیت هفت شهرستان ورامین، پیشوا، قرچک، پاکدشت، پردیس، دماوند و فیروزکوه را بر عهده دارد.