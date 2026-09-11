به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد، خطیب نماز جمعه پایتخت، در دانشگاه تهران و با حضور نمازگزاران، ضمن توصیه همه ملت ایران و امت اسلامی به رعایت تقوا، آراستگی و عمل صالح، اظهار کرد: در روز‌های پایانی ماه پیامبر اعظم قرار داریم، پیامبر پیام آور توحید، پیام آور عقلانیت و علم پیام آور اخلاق و فضیلت پیام آور تحکیم رابطه انسان با مبدا هستی و رابطه انسان‌ها با یکدیگر.

وی افزود: همانطور که برخی از پژوهشگران هوشمند در حوزه معارف قرآن اشاره دارند، می‌توان گفت رکن اساسی و محوری در دعوت قرآن کریم آموزه‌های این کتاب مقدس استثنایی وحیانی، اصلاح و تحکیم رابطه انسان با خدا و اصلاح و رابطه تحکیم رابطه انسان‌ها با یکدیگر است.

حجت الاسلام ابوترابی فرد تاکید کرد: قرآن کریم می‌فرمایدکه فلسفه رسالت همه انبیا الهی قیام انسان‌ها به قسط و عدالت است.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات مهم منطقه غرب آسیا، اظهار کرد: تحولات اخیر در منطقه و اقدامات موفق و ویرانگر ایران، یمن و حزب‌الله در مقابله با تجاوزات آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان آنها، عمق شکست راهبردی واشنگتن و تل‌آویو را به روشنی نشان می‌دهد.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: جنگ‌طلبی و تهاجم نظامی آمریکا به عامل تعیین‌کننده‌ای برای تغییر موازنه قدرت به نفع ایران، محور مقاومت و ملت‌های منطقه تبدیل شده است. اگر جنگ‌افروزی آمریکا نبود، ما قطعاً امروز در این نقطه از قدرت قرار نداشتیم، آبراه راهبردی هرمز در دستان قدرتمند نیرو‌های مسلح و سپاه مقتدر نبود و پایگاه‌های آمریکا در منطقه به بیغوله تبدیل نشده بود.

وی افزود: در منطقه استراتژیک جنوب غربی آسیا، قدرت بر شبکه‌ای از ظرفیت‌های متکثر و بازیگران هماهنگ و متحد استوار است و ایران در این منظومه در جایگاه ستون مرکزی نظم و قدرت قرار گرفته است.

امام جمعه موقت تهران عنوان کرد: امروز نقطه ثقل راهبرد دشمن، پس از تجربه شکست سخت در میدان نظامی و سیاسی، برهم زدن ثبات و کاهش تاب‌آوری ملی است. دقت کنید؛ برهم زدن ثبات و کاهش تاب‌آوری ملی بدون وحدت و انسجام ملی امکان‌پذیر است. تحکیم پیوند ملت و دولت و پیوند ملت و حاکمیت، ستون اصلی تاب‌آوری است.

وی ادامه داد: به همین دلیل، پرتکرارترین واژه در پیام‌های رهبر معظم انقلاب، حراست از این سرمایه گران‌بهای ملی و دینی است. ایشان در پیام اخیر خود تأکید فرمودند که بدخواهان و دشمنان اسلام، برنامه اصلی خود را بر برجسته‌سازی اختلافات برای تضعیف امت اسلامی متمرکز کرده‌اند.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد بیان کرد: دشمنان اختلافات را برجسته می‌کنند و اختلافات خود را پنهان می‌کنند. رهبر معظم انقلاب همچنین اشاره فرمودند که آحاد ملت ایران نباید به هیچ وجه اجازه بروز هیچ اختلافی را در میان خود بدهند.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: وحدت و اتحاد مستحکم ملت، هماهنگی میدان، خیابان، دیپلماسی و خدمت، رمز اقتدار ایرانیان است. همه با هم و دست در دستان یکدیگر، این اتحاد مقدس را پاس داریم.