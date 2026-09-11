سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی برای استان‌های شمالی کشور، وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و بارش تگرگ را در این مناطق پیش بینی کرد.



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اطلاعیه سازمان هواشناسی، در روز شنبه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۵ در ارتفاعات و دامنه‌های آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، زنجان، قزوین، البرز و تهران فعالیت سامانه بارشی تشدید خواهد شد.

در این اطلاعیه پیش بینی شده است که با تشدید فعالیت سامانه بارشی، در این مناطق احتمال جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی محور‌های مواصلاتی، کاهش شعاع دید و وقوع صاعقه وجود دارد و وزش باد شدید موقتی می‌تواند به شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی منجر شود.

سازمان هواشناسی پیش بینی کرده است که این شرایط در روز یکشنبه ۲۲ شهریور در آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، قزوین و زنجان تداوم می‌یابد.

خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از سفر‌های غیر ضروری، خودداری از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابجایی عشایر، احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محور‌های مواصلاتی بین شهری، آمادگی شهرداری‌ها برای پاکسازی کانال‌ها و اتخاذ تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در عبور و مرور و عدم پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده و تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی توصیه‌های هواشناسی در این مواقع است.