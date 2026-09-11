رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش در نشست مدیران آموزش و پرورش استان ایلام گفت: ۱۶ میلیون دانش‌آموز سال تحصیلی جدید را در ۵۶۰ هزار کلاس درس آغاز می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «علی باقرزاده» مشاور وزیر و رئیس مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش در نشست مدیران مناطق و نواحی آموزش و پرورش استان ایلام گفت: ۱۶ میلیون دانش‌آموز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ را در ۵۶۰ هزار کلاس درس آغاز می‌کنند.

وی افزود: برای امسال ۲۹ هزار مجوز استخدام صادر شده که ۲۶ هزار نفر از طریق دانشگاه فرهنگیان و ۳ هزار نفر دیگر به عنوان دانشجو مهارت‌آموز جذب خواهند شد. همچنین بیش از ۲۵ هزار دانشجو معلم امسال فارغ‌التحصیل خواهند شد و در مدارس مختلف کشور به‌کارگیری می‌شوند.

در ادامه، نشست شورای معاونین آموزش و پرورش استان ایلام با حضور باقرزاده برگزار شد که هدف آن بررسی وضعیت منابع انسانی و ارتقای کیفیت آموزش در سطح استان بود.

رئیس امور اداری کشور با تأکید بر ضرورت ارتقای توانمندی‌های معلمان، بر لزوم به‌روزرسانی روش‌های تدریس از طریق «اجتماعات یادگیری» در طول سال تأکید کرد و خاطرنشان کرد که تمام اقدامات و تصمیمات در حوزه مدیریت منابع انسانی باید با یک هدف واحد هدایت شوند و آن ارتقای کیفیت یادگیری دانش‌آموزان است.

به گفته وی، مدیریت منابع انسانی نباید صرفاً به جنبه‌های اداری محدود شود، بلکه باید مستقیماً منجر به بهبود فرآیند‌های یادگیری در کلاس‌های درس گردد.

باقرزاده در جمع مسئولان آموزش و پرورش استان ایلام، با پرداختن به موضوع رتبه‌بندی معلمان، بر اهمیت حفظ کرامت و جایگاه شغلی این قشر تأکید کرد و تصریح کرد که هدف از اجرای طرح رتبه‌بندی، ارتقای سطح حرفه‌ای معلمان و در نتیجه، حفظ و تقویت عزت و جایگاه اجتماعی آنان در جامعه است.