

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در پی وقوع بارش‌های سنگین، سیلاب و طوفان سهمگین در نقاط مختلف مازندران و وارد شدن خسارت به بخشی از منازل و زندگی مردم، روند حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده با تأکید بر اقشار کم‌برخوردار در دستور کار مدیریت استان قرار گرفت.



در همین راستا و با رایزنی و پیگیری دکتر یونسی رستمی، استاندار مازندران، با بنیاد برکت کشور، مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان برای تأمین و تهیه بسته‌های معیشتی و لوازم خانگی مورد نیاز خانواده‌هایی که در جریان این حادثه دچار خسارت شده‌اند، اختصاص یافت.



این اعتبار با اولویت خانواده‌های کم‌بضاعت و اقشار آسیب‌پذیری هزینه خواهد شد که در جریان سیلاب، بارش‌های شدید و طوفان اخیر، منازل یا لوازم ضروری زندگی آنها آسیب دیده است.



بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بخشی از این منابع برای تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی و بخش دیگری برای تأمین لوازم خانگی مورد نیاز خانواده‌های آسیب‌دیده اختصاص خواهد یافت تا روند بازگشت این خانواده‌ها به شرایط عادی با سرعت بیشتری انجام شود.



استاندار مازندران همچنین بر شناسایی دقیق خانواده‌های آسیب‌دیده، به‌ویژه خانوار‌های کم‌برخوردار، و توزیع هدفمند اقلام حمایتی تأکید کرده است تا کمک‌های اختصاص‌یافته در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست خانواده‌های نیازمند برسد.