مدیرکل امور عشایری استان سمنان از احداث یک حلقه چاه اختصاصی و تأمین تجهیزات آبرسانی برای عشایر گرمسار و آرادان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مهدی جعفریان جهرمی گفت: این چاه برای تأمین نیاز آبی عشایر منطقه ایجاد شده و یک دستگاه تانکر آبرسان نیز به تعاونی عشایری گرمسار و آرادان تحویل داده می‌شود.

وی افزود: با اقدام به‌موقع تعاونی عشایری و تولید خوراک‌های تلفیقی، نهاده مورد نیاز دامداران با قیمت مناسب در اختیار عشایر قرار می‌گیرد.

یاسر عربی، نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد چاه اختصاصی برای عشایر، گامی در جهت کاهش مشکلات تولید و حمایت از جامعه عشایری است.