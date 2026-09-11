عضو شورای شهر تهران: تابآوری شهر فقط با زیر ساختهای فیزیکی ایجاد نمیشود
علوی عضو شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه تابآوری شهری صرفا با ایجاد زیرساختهای فیزیکی و مدیریت بحران محقق نمیشود، گفت: سرمایه اجتماعی، مودت اجتماعی، عدالت ادراکی و اعتماد عمومی از مولفههای اساسی تابآوری شهر هستند و باید به اندازه توسعه کالبدی شهر مورد توجه قرار گیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
سید احمد علوی در نشست حکمرانی فرهنگی شهر تهران با بیان اینکه تهران در بحرانهای اخیر از ظرفیت قابل توجهی برای تابآوری برخوردار بوده است، گفت: باید از خودمان بپرسیم چرا شهر تهران در بحرانهای مختلف توانست تابآوری نشان دهد. بخشی از این تابآوری قطعا به زیرساختها، سولههای بحران، امکانات و ذخایر مربوط است، اما یک مولفه مهم در این میان کمتر دیده میشود و آن، حضور و همراهی مردم است.
علوی افزود: در بحرانها، مردم با گرایشهای مختلف، از دیندار و کمدین گرفته تا افراد با سبکهای زندگی متفاوت، در کنار یکدیگر قرار میگیرند. این مسئله نشان میدهد که تابآوری صرفا با ساخت ساختمانهای مقاوم، ایجاد سولههای بحران یا ذخیره غذا و دارو ایجاد نمیشود؛ تابآوری حتما به سرمایه اجتماعی نیاز دارد.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به تجربه دوران کرونا تصریح کرد: در دوران کرونا شاهد بودیم که برخی کشورهایی که از نظر فناوری و امکانات از ما توانمندتر بودند، هزینههای سنگینتری پرداخت کردند؛ اما در ایران ظرفیتهایی مانند همدلی، وحدت، هویت و سرمایه اجتماعی به کمک جامعه آمد و باعث شد از آن بحران عبور کنیم.
رئیس ستاد سمنهای شهر تهران «مودت اجتماعی» را یکی از مولفههای مهم سرمایه اجتماعی دانست و گفت: سازمانهای مردمنهاد و سمنها دقیقا میتوانند چنین نقشی ایفا کنند؛ یعنی علاوه بر اینکه نسبت به مسائل جامعه حساس هستند و برای مشکلات مردم دغدغه دارند، برای حل آنها نیز وارد عمل میشوند. جامعه زمانی تابآورتر میشود که مودت در آن توسعه پیدا کند.
وی با اشاره به نقش مردم و گروههای جهادی در جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: در برخی نقاطی که اصابت و حادثه رخ داده بود، علاوه بر محل اصلی حادثه، صدها خانه اطراف نیز آسیب دیده بودند. در چنین شرایطی گروههای جهادی در کنار مردم قرار گرفتند، شیشههای شکسته را جمع کردند، برای منازل آسیبدیده پوشش ایجاد کردند و به مردم آرامش دادند. این همان جایی است که مردم به مردم کمک کردند و جامعه توانست از بحران عبور کند.