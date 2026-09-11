به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر بیضا گفت: دو دوره آموزش تخصصی آمادگی مهارت‌های عملیاتی، از ۵ تا ١۵ شهریورماه، با حضور ۴۸ نفر از امدادگران و نجاتگران مرد در این شعبه برگزار شد.

محمدنبی‌خریدار افزود : در این دوره، فراگیران با مباحثی از جمله؛ مخابرات و ارتباطات رادیویی، حمایت‌های روانی و اجتماعی در بلایا، اصول پیمایش و ناوبری در عملیات‌های امدادی آشنا شدند.

او ادامه داد : پس از برگزاری آزمون، به افرادی که موفق به کسب نمره قبولی شوند، گواهینامه تخصصی اعطا خواهد شد.