اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد برای ارتقای دید رانندگان و ایمنی تردد، نسبت به پاکسازی و شستشوی تابلو‌های ترافیکی در محور یزد–میبد اقدام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد، به‌منظور ارتقای دید رانندگان، افزایش خوانایی تابلو‌ها و بهبود ضریب ایمنی تردد در شب و روز، عملیات بهسازی علائم ترافیکی در محور یزد–میبد اجرا شد.

در این راستا، طرح پاکسازی و شستشوی تابلو‌ها و علائم ایمنی محور یزد–میبد (حدفاصل میدان اشکذر تا پل خورشید) به همت راهداران اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان اشکذر عملیاتی شد.