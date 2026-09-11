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اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان یزد برای ارتقای دید رانندگان و ایمنی تردد، نسبت به پاکسازی و شستشوی تابلوهای ترافیکی در محور یزد–میبد اقدام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان یزد، بهمنظور ارتقای دید رانندگان، افزایش خوانایی تابلوها و بهبود ضریب ایمنی تردد در شب و روز، عملیات بهسازی علائم ترافیکی در محور یزد–میبد اجرا شد.
در این راستا، طرح پاکسازی و شستشوی تابلوها و علائم ایمنی محور یزد–میبد (حدفاصل میدان اشکذر تا پل خورشید) به همت راهداران اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان اشکذر عملیاتی شد.