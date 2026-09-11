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در سفر استاندار آذربایجانغربی به شهرستان شوط، مسائل و مشکلات بخش قرهقویون و شهر مرگنلر بررسی و برای تحقق مطالبات دستور های لازم صادر شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در ابتدای سفر رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی به شهرستان شوط، مسائل و مشکلات بخش قرهقویون و شهر مرگنلر با حضور مسئولان استانی و شهرستانی بررسی و تحقق مطالبات منطقه در دستورکار قرار گرفت.
استاندار آذربایجانغربی در این نشست با تأکید بر رسیدگی جدی به مطالبات مردم، دستورات لازم را برای بررسی و پیگیری مسائل مطرح شده صادر و بر هماهنگی دستگاههای اجرایی برای رفع مشکلات و تسریع در اجرای طرحها تأکید کرد.
رضا رحمانی همچنین با اشاره به قرار گرفتن شوط در مسیر کریدورهای ارتباطی و تجاری بینالمللی، افزود: توسعه زیرساختهای حملونقل و تکمیل زیرساختهای مرزی و صنعتی زمینهساز تقویت تردد، مناسبات اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیتهای مرزی منطقه است.
تأمین آب شرب و کشاورزی، بهبود راههای ارتباطی، توسعه عمران شهری و روستایی و رفع سایر نیازهای زیرساختی، از مهمترین مطالبات مطرح شده از سوی مسئولان و مردم بخش قرهقویون و شهر مرگنلر بود.