به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: با توجه به تحلیل و بررسی آخرین نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیشابی هواشناسی پدیده قابل ذکر در استان در دو روز آینده وزش تندباد پیش بینی می‌شود و برای مناطق بادخیز از جمله مرز شرقی استان وزش باد شدید و گرد و خاک را در برخی ساعت خواهیم داشت.

لطفی افزود: به لحاظ دمایی برای امشب و فردا با کاهش نسبی دمای هوا، از شدت گرما کاسته می‌شود، ضمن اینکه برای روز‌های یکشنبه ۲۲ و دوشنبه ۲۳ شهریور علاوه بر شرایط جوی پایدار روند تغییرات دما بطور نسبی افزایشی است.

به گفته وی روز گذشته ایستگاه سریشه دو میلیمتر بارندگی را ثبت کرده است.

صبح امروز ایستگاه سربیشه با کمینه دمای ۱۱ درجه سلسیوس خنکترین و روز گذشته دهسلم نهبندان با بیشینه دمای ۴۳ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۱۷ و ۳۷ درجه سلسیوس ثبت شد.