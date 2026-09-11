پخش زنده
امروز: -
استاندار آذربایجانغربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی و با استقبال مردم و مسئولان محلی، وارد بخش قرهقویون شهرستان شوط شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی و با استقبال مردم و مسئولان محلی، وارد بخش قرهقویون شهرستان شوط شد.
استاندار آذربایجانغربی در این سفر ضمن بازدید از پروژههای عمرانی، تولیدی و صنعتی شهرستان شوط، در آیین افتتاح فاز اول واحد تولیدی ترانسفورماتورهای برق و نشستهای بررسی مسائل و مشکلات شهرستان شوط و بخش قرهقویون حضور خواهد یافت.
استاندار آذربایجانغربی را در این سفر جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی و مسئولان استانی همراهی میکنند.