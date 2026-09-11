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سیاُمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت در بخش آوایی بانوان که آخرین بخش این رویداد است، از صبح امروز در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود آغاز شده و تا یکشنبه ۲۲ شهریور ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نوبت صبح روز نخست این رویداد متسابقان در رشتههای مختلف جشنواره با حضور در سالنهای مجزا (پنج سالن) به رقابت با یکدیگر میپردازند.
در نوبت صبح روز نخست این رویداد رقابت در رشتههای قرائت ترتیل، حفظ ۱۰ جزء، حفظ سه جزء، دعاخوانی و بخش تیمی برگزار میشود.
در ادامه و پس از استراحت متسابقانِ همین رشتهها به علاوه رشتههای مداحی و دعاخوانی نیز به رقابت با یکدیگر میپردازند.
در نوبت بعدازظهر این روز نیز از ساعت ۱۴:۴۵ تا ۱۶:۱۵ رقابت در رشتههای قرائت ترتیل، قرائت تحقیق، حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۲۰ جزء، حفظ سه جزء، مداحی و بخش تیمی برگزار میشود.
از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ نیز رقابت در همین رشتهها ادامه مییابد و علاوه بر آن شرکتکنندگان رشتههای سخنوری و حفظ پنج جزء نیز به رقابت با یکدیگر میپردازند.
بخش آوایی بانوان سیاُمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت در سه گروه استادان، کارکنان و دانشجویان و در ۱۲ رشته با حضور ۳۸۵ شرکت کننده برگزار میشود.