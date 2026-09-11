به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران، از رفع شکستگی خط انتقال ۲۵۰ میلی‌متری، تأمین‌کننده آب بخش غربی شهر تنکابن در کمتر از چهار ساعت و بدون قطعی آب خبر داد.

بهزاد برارزاده، با اشاره به شرایط دشوار و پرخطر این عملیات حساس گفت: نیرو‌های عملیاتی برای دسترسی به محل شکستگی، در شرایطی بسیار سخت وارد جریان آب شدند و در حالی که ارتفاع آب تا سر آنها می‌رسید عملیات تعمیر و رفع شکستگی را پیش بردند.

او با بیان اینکه این شرایطی نفس‌گیر می‌توانست روند کار را با خطرات و دشواری بیشتری مواجه کند، از ایثار و فداکاری نیرو‌های عملیاتی قدرانی کرد و افزود: همکاران شرکت آب و فاضلاب در این عملیات، خطر را به جان خریدند تا آب مردم قطع نشود.

مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران ادامه داد: همکاران این شرکت در میان جریان آب و زیر فشار شرایط دشوار، با تلاش و جسارت مثال‌زدنی، در کمتر از چهار ساعت شکستگی خط انتقال را برطرف کردند تا جریان آب بدون وقفه ادامه یابد.

برارزاده گفت: این عملیات بار دیگر نشان داد تداوم آبرسانی به مردم، برای نیرو‌های آبفا یک مسئولیت جدی و غیرقابل‌تعویق است و آنان حتی در سخت‌ترین و پرخطرترین شرایط نیز از انجام وظیفه دست نمی‌کشند.