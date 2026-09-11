سردار چهارباغی از فرماندهان پیشین جبهه مقاومت گفت: اگر مجاهدت، ایثار و از جان گذشتگی فرزندان غیور ایران اسلامی نبود اکنون شاهد پیروزی در برابر آمریکای جنایتکار نبودیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ پاسدار محمود چهارباغی از فرماندهان پیشین جبهه مقاومت و پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس در یادواره ۱۲۸ شهید گروه ۱۵ خرداد نیروی زمینی سپاه با تشریح کینه توزی استکبار جهانی بر ضد ملت ایران بعد از ۸سال دفاع مقدس، به تشریح عملیات غرور آفرین رزمندگان اسلام به ویژه گروه ۱۵ خرداد در سال۱۳۹۰ بر ضد گروهک تروریستی پژاک در ارتفاعات شمال غرب کشور پرداخت ونقش بی بدیل سردار شهید عباسعلی جان نثاری فرمانده گروه که در همان عملیات به شهادت رسید را ستود.

فرمانده پیشین جبهه مقاومت، سردار شهید عبدالحمید رهبر (فرمانده گروه و شهیدجنگ رمضان) را فردی نخبه خواند و گفت: ایشان در دوران حضور خویش در جبهه مقاومت در سوریه همواره یکی از عوامل موثر در پیشبرد امور و ماموریت های مهم بوده و هر جا مشکلی پیش می آمد در کمترین زمان و به سرعت در میدان نبرد حاضر می شدند.

سردار چهارباغی همچنین گفت: اگر مجاهدت، ایثار و از جان گذشتگی فرزندان غیور ایران اسلامی همچون سرداران شهید غازی، جان نثاری ،رهبر مجاهد شهید نبود اکنون شاهد پیروزی مقاومت ایران اسلامی در برابر آمریکای جنایتکار و ایادی مزدورش نبودیم.

لازم به ذکر است پس از پایان مراسم شرکت کنندگان با حضور بر سر مزار شهدای گرانقدر با تقدیم گل یاد و خاطره آنها را گرامی داشتند.