پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه ناحیه سلمان شهرستان رشت گفت : اختتامیه نمایشگاه «اسوه» بسیج با معرفی پایگاههای برتر بخشهای سنگر و کوچصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ پاسدار جواد سمیع پور فرمانده سپاه ناحیه سلمان شهرستان رشت در حاشیه اختتامیه نمایشگاه «اسوه» بسیج در رشت گفت: جشنواره اسوه بسیج امسال با حضور ۱۶۸ بایگاه خواهر و برادر از ۸ حوزه مقاومت از بخشهای سنگر و کوچصفهان برگزار شد و ۸ پایگاه مقاومت به عنوان برترینهای این جشنواره انتخاب شدند.
وی افزود: برای معرفی ظرفیتهای این پایگاههای برتر به مردم نمایشگاهی از دستاوردهای بسیجیان در ۱۰ غرفه در سنگر بر پاشد.
سرهنگ پاسدار سمیع پور با بیان اینکه این نمایشگاه با هدف نمایش عملکرد محله محور پایگاههای مقاومت در عرصههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصاد مقاومتی و امنیتی برپا شد همچنین گفت: در این نمایشگاه بستری برای معرفی الگوهای موفق و تحقق محله اسلامی با محوریت مسجد و بسیج فراهم شد.
وی افزود: ایجاد فضای رقابتی میان پایگاه بسیجیان از مهمترین ویژگی جشنواره اسوه است و این قطعا میتواند موجب پیشرفت و تحقق اهداف بسیج شود و علاوه بر آن، روحیه و انگیزه بسیجیان را تقویت خواهد کرد.