به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی از آغاز احداث آزادراه مرند - ایواوغلی - بازرگان در آیینده نزدیک از سوی بخش خصوصی خبر داد.

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ظرفیت‌های راهبردی ایواوغلی گفت: این منطقه دیگر تنها یک تقاطع راهی نیست، بلکه با اتصال به مسیر‌های ترانزیتی و مناطق آزاد، می‌تواند به شاهراه اقتصادی استان و دروازه‌ای برای تجارت ایران با کشور‌های منطقه و جهان تبدیل شود.

رضا رحمانی در نشست بررسی مسائل و مشکلات بخش ایواوغلی با تأکید بر اینکه باید نگاه خود را نسبت به این منطقه تغییر دهیم، افزود: راه تنها گوشه‌ای از ظرفیت‌های ایواوغلی بوده و این منطقه امروز به شاهراه اقتصادی آذربایجان‌غربی تبدیل شده است.

وی همچنین با اشاره به قرار گرفتن ایواوغلی در مسیر منطقه آزاد ارس، منطقه آزاد ماکو، مرز‌های رازی و سرو، مسیر ریلی مرند - ایواوغلی - چشمه‌ثریا و کریدور شمال - جنوب، خاطرنشان کرد: بزرگراه مرند - ایواوغلی - بازرگان در حال پیگیری بوده و امسال چهارطرح مهم راه‌سازی استان باید به سرانجام برسد.

استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی ایواوغلی نیز تأکید کرده و افزود: برای ایجاد هتل و رستوران در این منطقه با شرکت‌های بزرگ مذاکراتی انجام شده و باید زمینه توقف و خدمات‌رسانی شایسته به مسافران و فعالان ترانزیتی فراهم شود.

رحمانی همچنین با اشاره به مصوبات و پیگیری‌های انجام شده در سطح دولت، اضافه کرد: پس از حضور رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه در خوی و آذربایجان‌غربی، مصوبه خوبی در دولت به تصویب رسیده و در این سفر نیز اقدامات و بازدید‌های مهمی انجام شد.

وی در پایان با اشاره به مباحث مطرح شده درباره هزینه‌کرد اعتبارات منطقه آزاد ماکو در ایواوغلی، افزود: تردد در این محور تنها به منطقه آزاد محدود نمی‌شود و با ورود منطقه آزاد، مسائل و ظرفیت‌های این محدوده نیز مورد توجه و حل‌وفصل قرار خواهد گرفت.