دومین اجلاسیه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان امروز با پیام رئیس جمهور به این اجلاسیه به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آیین اختتامیه دومین اجلاسیه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با حضور جمعی از مسئولان و دانش‌آموزان عضو اتحادیه برگزار شد.

رئیس‌جمهور نیز به مناسبت برگزاری این کنگره ، پیامی ارسال کرد که در آن بر اهمیت نقش‌آفرینی دانش‌آموزان، نوجوانان و جوانان در عرصه‌های مختلف کشور تأکید شده است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش نیز در این مراسم گفت: اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، سکان‌دار فعالیت‌های این تشکل در سراسر کشور است و پانزدهمین کنگره دانش‌آموزان نیز به انتخاب اعضای دانش‌آموزی شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان کشور منجر شد.

ملکی افزود: این کنگره مجموعه‌ای از برنامه‌ها را در برداشت و توفیق داشتیم از پیام رئیس‌جمهور بهره‌مند شویم که در آن بر اهمیت نقش‌آفرینی دانش‌آموزان، نوجوانان و جوانان تأکید شده است.

وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در حمایت از نقش‌آفرینی مردم، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، گفت: دولت چهاردهم، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان را از تشکل‌های مهم دانش‌آموزی می‌داند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: دانش‌آموزان باید در مسیر تربیت، مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی اجتماعی حرکت کنند تا بتوانند در ساختن ایرانی اسلامی، سربلندتر از همیشه، نقش‌آفرینی کنند.

همچنین در آیین اختتامیه دومین اجلاسیه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در این دوره ، سیدمحمدحسین سیدموسوی از استان خوزستان و زینب‌سادات یزدیان از شهرستان‌های استان تهران ، با رأی اعضا به عنوان دو عضو دانش‌آموزی شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان انتخاب شدند.

دومین اجلاسیه پانزدهمین کنگره اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان امروز در اردوگاه شهید باهنر به کار خود پایان داد .