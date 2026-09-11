به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی والیبال کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ به مصاف چین تایپه رفت و سه به صفر این تیم را شکست داد.

پوریا حسین خانزاده با کسب ۲۴ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن این دیدار شد و چانگ بازیکن شماره ۱۰ نیز با کسب ۱۸ امتیاز، بهترین بازیکن تیم چین تایپه بود.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۹۶ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۶۸ امتیاز در حمله، ۷ امتیاز در دفاع، ۴ امتیاز سرویس و ۱۷ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال چین تایپه نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۸۱ امتیاز کسب کردند که شامل ۴۹ امتیاز حمله، ۱۱ امتیاز دفاع، ۴ امتیاز سرویس و ۱۷ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.