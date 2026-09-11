مدیر کل گمرک جلفا از موفقیت بازطراحی فرآیند‌های تردد ناوگان سنگین در این مرز خبر داد و گفت که با اجرای این ابتکار مدیریتی توقف کامیون‌ها در تیر پارک جلفا ۷۵ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علی بیسلم در جمع خبرنگاران با اشاره به چالش‌های پیشین در تردد ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی در مرز جلفا اظهار داشت:به‌ منظور رفع گلوگاه‌های ترافیکی و تسریع در روند ترانزیت به جای تکیه صرف بر توسعه فیزیکی زیرساخت‌ها، استراتژی بازطراحی فرآیند‌های استقرار و هدایت ناوگان در دستور کار قرار گرفت.

بیسلم افزود: با تفکیک دقیق جریان‌های ورودی از خروجی و طبقه‌بندی هوشمند ناوگان موفق شدیم ضمن حفظ و ارتقای ضریب امنیت و کنترل‌های گمرکی بازدهی تردد را به‌ طور قابل‌توجهی افزایش دهیم.

وی در خصوص آمار‌های حاصل از اجرای این طرح گفت:پیش از پیاده‌سازی این الگو، تعداد کامیون‌های متوقف در تیرپارک جلفا به حدود ۱۵۰۰ دستگاه می‌رسید که با اقدامات صورت‌ گرفته طی یک هفته اخیر این عدد به ۴۰۰ دستگاه کاهش یافته است؛ این در حالی است که گمرک جلفا پیش‌تر رکورد تردد ۲۰۰۰ کامیون در یک شبانه‌روز را نیز به ثبت رسانده بود.

مدیر کل گمرک جلفا با تاکید بر اینکه این دستاورد حاصل هم‌افزایی نیرو‌های اجرایی و انضباط بخشی به جریان حرکت کامیون‌ها بوده است خاطرنشان کرد: تسهیل در فرآیند‌های گمرکی به‌ویژه در پایانه‌های مرزی فعال در حوزه قفقاز از اولویت‌های راهبردی برای تقویت مبادلات تجاری است.