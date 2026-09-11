برنامه‌های «تهرانگرد»، با سفر به باغستان‌های شهریار و «گفت‌وگوی ویژه مردمی» با بررسی وضعیت ناهنجاری‌های فرهنگی، ولنگاری و برهنگی در جامعه از شبکه تهران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «تهرانگرد»، مخاطبان را مهمان گشت‌وگذار در باغستان‌های سرسبز غرب تهران و معرفی ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان شهریار می‌کند.

این برنامه به تهیه‌کنندگی «سجاد مشحون» این هفته به شهرستان شهریار و روستای قجرآباد سفر می‌کند تا مخاطبان را با ظرفیت‌های کشاورزی، جاذبه‌های گردشگری و فصل برداشت زردآلو آشنا کند.

برنامه «تهرانگرد»، با اجرای «محمد مصطفائیان» و با حضور «بهروز نیازمند»، کارشناس بخش کشاورزی، جمعه‌ها ساعت ۱۸:۱۵ از شبکه تهران پخش و شنبه‌ها ساعت ۱۷:۴۵ بازپخش می‌شود.

برنامه «گفت‌وگوی ویژه مردمی» با هدف آگاهی‌بخشی و تبیین شرایط حساس فرهنگی کنونی جامعه، به موضوع وضعیت پوشش بد، ولنگاری، برهنگی و ناهنجاری‌های فرهنگی در کشور پرداخته و در قالب گفت‌و‌گو با شهروندان حاضر در تجمعات شبانه میادین، ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این پدیده شوم را بررسی می‌کند.

این برنامه که در میادین و اجتماعات شبانه با مردم مبعوث شده درباره مسائل روز گفت‌و‌گو می‌کرد، در چند شب متوالی به موضوع وضعیت نامناسب پوشش، برهنگی و هنجارشکنی‌های فرهنگی خواهد پرداخت.

همچنین این برنامه با هدف ارتقای شناخت اقشار مختلف جامعه و تبیین شرایط کنونی فرهنگی، تلاش دارد ضمن آسیب‌شناسی این پدیده شوم که چهره شهر‌های جامعه اسلامی را لکه دار کرده است، زمینه‌ای برای گفت‌و‌گو و هم‌اندیشی با اقشار مختلف درباره راهکار‌های تقویت حجاب و عفاف و شیوه برخورد با این پدیده شوم اجتماعی را فراهم کند.

«گفت‌وگوی ویژه مردمی» هر شب ساعت ۲۲ از شبکه تهران پخش و روز بعد ساعت ۱۰:۳۰ بازپخش می‌شود.