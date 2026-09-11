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مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با اشاره به اینکه طرح بزرگراه یادگار امام (ره) و شاخه غربی آن در ایستگاه پایانی است، گفت: انشاءالله تا پایان ماه مسیر شمال و غرب یعنی از شمال فرحزاد و اوین را به میدان فتح متصل میکنیم و از آنجا نیز به بزرگراه آزادگان متصل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی صداقتی با بیان اینکه این مرحله اول پروژه شاخه غربی یادگار امام است که در میدان جی اتفاق میافتد، تصریح کرد: مرحله دوم سطح صفر از میدان جی و مسیر غرب به شمال به بزرگراه یادگار امام است که تا پایان مهرماه تکمیل میشود و به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: این پروژه سهم بسزایی در کاهش ترافیک میدان آزادی، خیابان آزادی و محدوده منطقه دارد و این یکی از دستاوردهای بزرگی است که در این دوره انشاءالله به آن خواهیم رسید.
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران همچنین درباره پروژه بزرگراه شهید بروجردی گفت: مرحله دوم تقریباً ۹۲ درصد پیشرفت دارد و آن هم در حال طی کردن مراحل پایانی است. عملیات خاکی تقریباً تمام شده و کارهای باقیمانده ظرف مدت دو ماه آینده تمام میشود و این پروژه را هم انشاءالله تا پایان مهرماه، اوایل آبانماه، به بهرهبرداری میرسانیم.
صداقتی در ادامه با اشاره به طرح دوگاز نیز گفت: فاز اول و فاز سوم آن را تا پایان شهریورماه اجرا و به بهرهبرداری میرسانیم. فاز اول، اتصال بلوار کرمان خودرو به بزرگراه شهید فهمیده است و فاز سوم، اتصال بزرگراه شهید حکیم و شهید همدانی است. هفت کیلومتر، سه لاین رفت و سه لاین برگشت است؛ یعنی چیزی شبیه بزرگراه شهید شوشتری. ۹ کیلومتر مسافت آن است.
فاز دوم بزرگراه های شهید خرازی و شهید شوشتری بعد از رفع موانع ملکی
وی ادامه داد: فاز دوم بزرگراه شهید خرازی نیز اتصال بین بزرگراه شهید فهمیده و شهید همدانی است، بعد از رفع موانع ملکی به اجرا میرسد.
صداقتی همچنین از آغاز عملیات اجرایی مرحله دوم آزادراه شهید شوشتری، پیشرفت ۹۲ درصدی فاز دوم بزرگراه شهید بروجردی و برنامهریزی برای بهرهبرداری از چند پروژه بزرگراهی تا پایان سال خبر داد و گفت:. طرح آزادراه شهید شوشتری در خردادماه امسال به بهرهبرداری رسید و فاز دوم شوشتری نیز انتخاب پیمانکار آن انجام شده، هماهنگیها با ذینفعان نظامی انجام شده، تملکات مربوط به فاز دوم و هزینههای آن نیز پرداخت شده است.
وی افزود: همچنین یک مقدار تغییرات و اصلاحات در جهت بهتر شدن طرح مطالعات در حال تکمیل است و باید انجام شود. ضمن اینکه پیمانکار کار خود را در پروژه شروع کرده و عملیات اجرایی آنجا کلید خورده است و تونل باید ساخته شود.
صداقتی تصریح کرد: در هفت کیلومتر مسیر رفت و برگشت، مجموعاً ۱۴ کیلومتر مسیر باید ساخته شود. مسیرها مستقل از یکدیگر هستند و مانند فاز اول نیست که مسیرها به هم چسبیده باشند؛ دو مسیر مستقل از هم و مجموعاً ۱۴ کیلومتر باید ساخته شود که در این ۱۴ کیلومتر، پنج کیلومتر تونل داریم؛ سه کیلومتر مسیر جنوب به شمال و دو کیلومتر نیز مسیر شمال به جنوب تونل دارد.
افتتاح تقاطع شهید ستاری - شهید فهمیده تاپایان ۱۴۰۵
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ادامه داد: بزرگراه تقاطع بزرگراه شهید ستاری و بزرگراه شهید فهمیده نیز انجام شده و فازهای دیگر آن هم در جریان است که انشاءالله ظرف سال جاری به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: پروژه بزرگراه طبقاتی رئیسی یا اتوبان بعثت و پل طبقاتی به طول ۱.۴ کیلومتر از دیگر پروژههای ما است که آن هم در منطقه ۱۶ تهران در حال انجام است. انشاءالله مرحله اول آن در انتهای پاییز امسال و مرحله دوم آن در انتهای بهار سال ۱۴۰۶ به بهرهبرداری میرسد.
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران درباره میدان سبلان هم اظهار داشت: فاز آخر میدان سبلان، مسیر داخل میدان به سمت شمال است که الان مسدود است. ما آنجا یک لوله گاز و یک لوله آب داریم که ابتدا باید لوله گاز رفع شود و بعد از آن لوله آب رفع شود.
وی ادامه داد: الان پیمانکار گاز مشغول کار شده که این رفع معارض دارد انجام میشود. فکر میکنم تا ۴۵ روز دیگر، انشاءالله، موضوع گاز را نخواهیم داشت و بعد از آن هم رفع معارض آب را انجام میدهیم. بعد از آن، ما دو ماه کار اجرایی داریم که انشاءالله میدان سبلان را در نهایت تکمیل کنیم.