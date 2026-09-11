پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راهور استان قم با هشدار نسبت به آسیبپذیری بالای موتورسیکلتسواران در حوادث رانندگی گفت: در پنج ماه نخست امسال، ۵۷ درصد جانباختگان تصادفات درونشهری قم را موتورسیکلتسواران تشکیل دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، غلامرضا صدفی، رئیس پلیس راهور استان قم با اشاره به آمار تصادفات درونشهری قم اظهار کرد: بررسی آمار پنج ماه نخست سال جاری نشان میدهد بخش قابل توجهی از جانباختگان حوادث رانندگی درونشهری مربوط به موتورسیکلتسواران بوده است.
وی افزود: ۶۰ درصد موتورسیکلتسواران جانباخته در این مدت در گروه سنی ۱۵ تا ۳۰ سال قرار داشتهاند که نشاندهنده آسیبپذیری بیشتر جوانان در حوادث مرتبط با موتورسیکلت است.
رئیس پلیس راهور استان قم با اشاره به گزارش پزشکی قانونی گفت: ضربه به سر و استفاده نکردن از کلاه ایمنی از مهمترین عوامل فوت موتورسیکلتسواران در حوادث رانندگی بوده است.
صدفی از موتورسیکلتسواران خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از سرعت و حرکات پرخطر، عبور از چراغ قرمز و حرکت خلاف جهت خودداری کنند و همواره از کلاه ایمنی استاندارد استفاده داشته باشند.
وی تأکید کرد: کلاه ایمنی تنها برای جلوگیری از جریمه نیست، بلکه میتواند مرز میان یک حادثه و از دست رفتن جان یک انسان باشد.