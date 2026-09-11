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رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از پیشبینی برداشت افزون بر ۲۴۰ هزار تن انگور از ۲۱ هزار هکتار تاکستان استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: این استان با پیشبینی برداشت افزون بر ۲۴۰ هزار تن انگور از سطح ۲۱ هزار هکتار تاکستان، جایگاه خود را به عنوان یکی از قطبهای مهم تولید این محصول در کشور تثبیت کرده است.
محمد رضا اصغری افزود: این میزان برداشت، که بخش عمده آن از تاکستانهای آبی تأمین میشود، نقش حیاتی در اقتصاد کشاورزی منطقه و تأمین نیاز کشور ایفا میکند.
انگور، دومین محصول باغی استراتژیک استان است که بیش از ۳۰ هزار بهرهبردار به طور مستقیم در چرخه تولید این محصول اشتعال دارند.
فصل برداشت این محصول که از اوایل شهریور تا اواخر مهر ماه ادامه دارد، همزمان با فرآوری محصولات جانبی نظیر کشمش و شیره انگور، رونق اقتصادی را به مناطق روستایی این استان میبخشد.
حدود ۶۰ درصد از محصول تولیدی انگور آذربایجان غربی به صورت تازه خوری در سراسر کشور توزیع شده و مابقی از طریق صنایع تبدیلی به محصولاتی، چون آب میوه، سرکه و شیره انگور تبدیل میشود. همچنین بخشی از این محصول به بازارهای خارجی صادر میشود.
تنوع ارقام انگور در استان، شامل ۶۰ رقم بومی و ارقام خارجی در حال توسعه، نشان از ظرفیت بالای تولید و سازگاری این منطقه با انواع مختلف این محصول دارد. ارومیه، سردشت و میاندوآب به عنوان کانونهای اصلی تولید انگور در استان، سهم قابل توجهی در تأمین نیاز ملی ایفا میکنند.