

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسعود پزشکیان در تماس تلفنی با مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران بر ضرورت بسیج همه ظرفیت‌های استان و استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی برای کاهش آثار ناشی از سیلاب و رفع مشکلات مردم تأکید کرد.



رئیس‌جمهور همچنین خواستار تسریع در روند امدادرسانی و تأمین نیاز‌های ضروری مردم، به‌ویژه در مناطق آسیب‌دیده شد و گفت: صیانت از جان و مال مردم باید در اولویت اقدامات قرار گیرد.



پزشکیان بر تداوم حضور میدانی مسئولان، هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط و به‌کارگیری حداکثری امکانات برای بازگشت هرچه سریع‌تر شرایط مناطق آسیب‌دیده به وضعیت عادی تأکید کرد.



رئیس‌جمهور همچنین از اقدامات انجام‌شده از سوی استاندار مازندران و مجموعه دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی استان در مدیریت شرایط، امدادرسانی به مناطق آسیب‌دیده و خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد و بر تداوم این اقدامات تا بازگشت کامل شرایط به وضعیت عادی تأکید داشت.