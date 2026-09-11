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رئیسجمهور در تماس تلفنی با استاندار مازندران، با تقدیر از مدیریت میدانی بحران در استان، بر رفع مشکلات مردم در کوتاهترین زمان تاکید کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسعود پزشکیان در تماس تلفنی با مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران بر ضرورت بسیج همه ظرفیتهای استان و استفاده از امکانات دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماتی برای کاهش آثار ناشی از سیلاب و رفع مشکلات مردم تأکید کرد.
رئیسجمهور همچنین خواستار تسریع در روند امدادرسانی و تأمین نیازهای ضروری مردم، بهویژه در مناطق آسیبدیده شد و گفت: صیانت از جان و مال مردم باید در اولویت اقدامات قرار گیرد.
پزشکیان بر تداوم حضور میدانی مسئولان، هماهنگی میان دستگاههای ذیربط و بهکارگیری حداکثری امکانات برای بازگشت هرچه سریعتر شرایط مناطق آسیبدیده به وضعیت عادی تأکید کرد.
رئیسجمهور همچنین از اقدامات انجامشده از سوی استاندار مازندران و مجموعه دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماتی استان در مدیریت شرایط، امدادرسانی به مناطق آسیبدیده و خدمترسانی به مردم قدردانی کرد و بر تداوم این اقدامات تا بازگشت کامل شرایط به وضعیت عادی تأکید داشت.