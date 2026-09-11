کال‌شور جاجرم استان خراسان شمالی در فصل برداشت نمک، تصویری متفاوت از پیوند طبیعت و زندگی مردم منطقه به نمایش می‌گذارد.

آنجا که نجابت کویر، در سفیدی نمک روایت می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی در پهنه کویر جاجرم، جایی میان سکوت بی‌پایان خاک و جریان آرام کال‌شور، زندگی رنگ دیگری دارد؛ زندگی مردمانی نجیب و صبور که سال‌هاست با سختی‌های کویر خو گرفته‌اند و از دل همین سرزمین خشک و شور، روزی خود را به دست می‌آورند.

کال‌شور جاجرم در فصل برداشت نمک، تصویری متفاوت از پیوند طبیعت و زندگی مردم منطقه به نمایش می‌گذارد؛ پهنه‌هایی سفید که در کنار جریان آب و گستره کویر، منظره‌ای چشم‌نواز ساخته و همزمان بخشی از شیوه معیشت سنتی اهالی منطقه را روایت می‌کند.

سید محمد رسول حسینی، عکاس خبری، در این گزارش تصویری، لحظه‌هایی از زندگی مردم محلی در فصل برداشت نمک را به تصویر کشیده است؛ مردمانی که با ابزارهای ساده و دستانی خسته اما پرتوان، نمک را از بستر کال‌شور برداشت می‌کنند و حاصل تلاش خود را به خانه می‌برند.

کار در کویر آسان نیست؛ گرمای طاقت‌فرسا، خشکی زمین و دشواری برداشت نمک، بخشی از واقعیت زندگی مردمانی است که با کمترین امکانات، اما با صبری مثال‌زدنی، چرخه زندگی را ادامه می‌دهند.

در چهره و دستان مردم کویر، می‌توان سال‌ها تلاش و نجابت را دید؛ مردمانی که کمتر از سختی‌ها می‌گویند و بیشتر با کار و تلاش، زندگی خود را می‌سازند. برای آنان، نمک تنها یک محصول نیست؛ بخشی از خاطره، فرهنگ و معیشتی است که نسل به نسل در این سرزمین ادامه یافته است.

سفیدی نمکزارهای کال‌شور در کنار رنگ گرم کویر و جریان آب، چشم‌اندازی منحصربه‌فرد پدید آورده است؛ جاذبه‌ای طبیعی و کمترشناخته‌شده که در کنار زندگی بومی و شیوه سنتی برداشت نمک، می‌تواند بخشی از ظرفیت گردشگری جاجرم باشد.

کال‌شور، در سکوت کویر، تنها قصه آب و نمک را روایت نمی‌کند؛ قصه مردمانی را بازگو می‌کند که در سخت‌ترین شرایط، نجیبانه ایستاده‌اند، کار کرده‌اند و از دل همین سرزمین شور، زندگی را به جریان انداخته‌اند.