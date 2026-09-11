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دومین جلسه برخط سرپرستان تیمهای اعزامی ایران به بازیهای آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، با حضور اصغر رحیمی، سرپرست کاروان ایران، اعضای کادر سرپرستی و سرپرستان تیمهای اعزامی برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست، آخرین وضعیت اجرایی و عملیاتی کاروان مورد بررسی قرار گرفت و هماهنگیهای لازم برای مراحل پایانی اعزام تیمها برگزار شد. با توجه به نزدیکشدن به زمان آغاز اعزامها، بخش عمده مباحث جلسه به تشریح آخرین تغییرات و الزامات اجرایی میزبان و هماهنگی میان ستاد کاروان و تیمهای ملی اختصاص داشت.
گزارش آخرین وضعیت اسکان تیمها و تغییرات صورتگرفته، نحوه برنامهریزی و هماهنگی تمرینات در ناگویا، تشریح آخرین تغییرات اعلامشده ستاد برگزاری، ملاحظات مربوط به اعزام و فرایندهای فرودگاههای بینالمللی، نحوه مدیریت اضافهبار ورزشکاران و تیمها و همچنین الزامات و ملاحظات حضور اعضای کاروان در مراسم افتتاحیه از مهمترین محورهای مطرحشده در این جلسه بود.
همچنین بر ضرورت ارتباط مستمر سرپرستان تیمها با ستاد کاروان، انتقال سریع تغییرات برنامهای و رعایت زمانبندیها و دستورالعملهای اعلامشده برگزارکنندگان تأکید شد تا روند ورود، استقرار و فعالیت تیمهای ایران در ناگویا با هماهنگی کامل برگزار شود.
در پایان نیز سرپرستان تیمها پرسشها و مسائل اجرایی خود را مطرح کردند و هماهنگیهای لازم درباره موضوعات مرتبط با اعزام و حضور تیمها در محل برگزاری بازیها برگزار شد.