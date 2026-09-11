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اجتماع بزرگ «محفل ستارهها» به مناسبت میلاد حضرت عبدالعظیم (ع) امشب از ساعت ۲۰:۳۰ در میدان نماز شهرری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در آستانه فرارسیدن سالروز میلاد پرخیر و برکت حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، ویژهبرنامه «محفل ستارهها» با هدف ایجاد فضای معنوی و ترویج فرهنگ قرآنی در میان عموم مردم، در شهرری برپا میشود.
بنابر اعلام برگزارکنندگان، در این محفل احمد ابوالقاسمی و حامد شاکرنژاد، از قاریان ممتاز و بینالمللی کشور، به تلاوت آیات کلامالله مجید خواهند پرداخت.
در این مراسم، حامد مدرسی و احسان مهدی به همراه محمد اسداللهی، از چهرههای فرهنگی و هنری کشور، به اجرای برنامههای متنوع با محوریت معارف دینی و سیره اهلبیت (ع) خواهند پرداخت تا فضایی پرنشاط و در عین حال معنوی را برای شرکتکنندگان فراهم آورند.