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ذاکر یکی ازنمایندگان مردم ارومیه گفت: استقبال گسترده مردم و حضور نمایندگان ۱۴ کشور در نهمین جشنواره انگور ارومیه، ظرفیت بالای این رویداد برای معرفی توانمندیهای اقتصادی، کشاورزی، گردشگری و فرهنگی آذربایجان غربی را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجتالاسلام سید سلمان ذاکر گفت: استقبال گسترده مردم و حضور نمایندگان ۱۴ کشور در نهمین جشنواره انگور ارومیه، ظرفیت بالای این رویداد برای معرفی توانمندیهای اقتصادی، کشاورزی، گردشگری و فرهنگی آذربایجان غربی را نشان میدهد.
حجتالاسلام والمسلمین سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، در آیین افتتاحیه نهمین جشنواره انگور ارومیه، با قدردانی ویژه از رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه، شهردار ارومیه و معاونین و مدیران شهری برای برنامهریزی و برگزاری این رویداد، اظهار کرد: برگزاری جشنواره انگور با استقبال قابل توجه شهروندان و حضور میهمانان و نمایندگان ۱۴ کشور، نشاندهنده ظرفیت و اهمیت این رویداد در معرفی توانمندیهای منطقه است.
وی افزود: جشنواره انگور میتواند فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیتهای اقتصادی، کشاورزی، گردشگری و فرهنگی آذربایجان غربی باشد و زمینه را برای شناساندن هرچه بیشتر توانمندیهای استان در سطح ملی و بینالمللی فراهم کند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه ویژه انگور در فرهنگ و اقتصاد منطقه گفت: انگور یک میوه بهشتی است و این محصول جایگاه ویژهای در میان مردم این منطقه دارد؛ بهگونهای که جایگاه و اهمیت آن در میان مردم آذربایجان با بسیاری از مناطق دیگر قابل مقایسه نیست.
ذاکر با بیان اینکه بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی و معیشتی کشاورزان استان به محصول انگور وابسته است، خاطرنشان کرد: تولید انگور در آذربایجان غربی از ظرفیتهای مهم بخش کشاورزی استان به شمار میرود و درآمد بخش قابل توجهی از کشاورزان استان از این محصول تأمین میشود.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت بالای دهکده ساحلی چیچست به عنوان محل برگزاری جشنواره انگور اظهار کرد: با توجه به استقبال گسترده شهروندان و گردشگران از جشنوارهها و رویدادهای برگزارشده در این مجموعه، ضروری است زیرساختهای دهکده ساحلی چیچست متناسب با حجم استقبال و ظرفیت رویدادهای بزرگ توسعه و تقویت شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در پایان بر ضرورت تداوم حمایت از رویدادهای فرهنگی، اقتصادی و گردشگری تأکید کرد و گفت: برگزاری جشنوارههایی همچون جشنواره انگور میتواند ضمن ایجاد نشاط اجتماعی، به معرفی ظرفیتهای بومی و تقویت گردشگری و اقتصاد منطقه کمک شایانی کند.