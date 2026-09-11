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حسن یزدانی در آستانه مسابقات جهانی کشتی تمرینات خود را کنار دریای خزر دنبال میکند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حسن یزدانی تصاویری از تمرینات هوازی خود کنار ساحل دریای خزر را در صفحه شخصی منتشر کرد و نوشت "هر بار سختتر از قبل، اما هدف همان قله است. تا آخرین قدم تا آخرین نفس"
مسابقات کشتی آزاد قهرمانی ۲۰۲۶ جهانی آبانماه امسال در آستانه قزاقستان برگزار میشود و حسن یزدانی در وزن ۹۷ کیلوگرم روی تشک میرود .
اگرچه حریفان حسن یزدانی در این مسابقات هنوز به طور کامل مشخص نشدند، اما حضور کایل اسنایدر کشتی گیر آمریکایی و قهرمان جهان و المپیک و آرش یوشیدا از ژاپن در مسابقات جهانی قطعی شده است و اگر عبدالرشید سعداللهیف در مسابقات انتخابی روسها مقابل ماگومد کوربانوف پیروز شود جدال این چهار قهرمان دیدنی خواهد بود.